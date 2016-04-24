Ереван, 25 апреля, 2016, 01:48 — ИА Регнум. По его словам, Россия рассматривает Армению как стратегического союзника, а Азербайджан как стратегического партнера. «Это разные уровни, и ни о каком знаке равенства речь не идет», — отметил Волынкин.

Photolure Президент Армении и посол России в Армении

Говоря о поднявшейся в армянском в обществе волне антироссийских настроений в связи с продажей российского оружия Азербайджану он отметил, что сейчас в отношениях между двумя странами преобладают эмоции, но «российско-армянские отношения, которые имеют многовековую историю, очень сложно поколебать».

«Да, могут быть какие-то обиды, недопонимания, но это отнюдь не означает, что российско-армянские отношения перейдут в какую-то другую фазу. У нас замечательные отношения, руководители государств поддерживают постоянные контакты, и я думаю так будет всегда», — резюмировал посол.