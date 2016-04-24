Париж, 25 апреля, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Российская ракета-носитель «Союз-СТ», которая должна была вывести на околоземную орбиту несколько европейских спутников, в очередной раз не покинула пределов космодрома Куру, расположенного на территории Французской Гвианы. Запланированный на 25 апреля старт не состоялся по причине обнаруженных во время обратного отсчета аномалий, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

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Запуск должен был состояться 25 апреля в 00:02, однако ответственные за старт сотрудники космодрома приняли решения об остановке обратного отсчета, после чего ракета-носитель переведена в режим безопасного ожидания. Новая дата запуска будет известна после того, как специалисты выяснят характер аномалии.

Запуск российской ракеты-носителя откладывается уже в четвертый раз. Первоначально старт «Союза-СТ» был назначен на 12 апреля, позже было принято решение о его переносе на 23 апреля. После чего дважды — 23 и 24 апреля — запуск откладывали из-за погодных условий. С помощью ракеты-носителя на орбиту планируется вывести несколько европейских спутников, в том числе Sentinel-1B.