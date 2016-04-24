Москва, 25 апреля, 2016, 00:53 — ИА Регнум. России пора системно подойти к решению накопившихся на постсоветском пространстве проблем. Наши соседи — постсоветские страны — все более активно играют на экономических и военных противоречиях России и Запада, убежден редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик. Причем играют они не на стороне России.

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Если еще в начале 2000-х годов наши соседи играли очень осторожно и в основном на политическом поле, то сейчас, даже несмотря на успех Евразийского экономического союза, они все активней используют в своих интересах непростые отношения России и Запада и начали играть и на поле экономических противоречий России и Запада, но иногда и на военном направлении.

Вероятно, России необходимо вовлекать бывшие братские республики, по крайней мере, в новые экономически выгодные совместные проекты. Что, возможно, позволит стабилизировать ситуацию на ближних подступах к стране.

Все статьи автора: Юрий Баранчик