Минск, 25 апреля, 2016, 00:40 — ИА Регнум. Редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик, проанализировав ситуацию, складывающуюся в отношениях между Россией и Белоруссией, пришел к выводу, что они медленно, но верно становятся все более недружественными.

Александр Горбаруков REGNUM Ромашка

Прозападная позиция официального Минска, маскирующаяся пока под мнение «прозападной белорусской оппозиции», а также метания белорусских дипломатов и других официальных лиц в Киев, Баку и Анкару, не могут не быть замеченными в Москве.

Белорусские власти не должны обольщаться: хотя ясно изменение отношения Москвы к Минску пока не заявлено, но ряд предпринимаемых действий — таких, например, как перенос части связанных с ВПК производств из Белоруссии в Россию, позволяет утверждать, что Москва теряет доверие к Минску как своему союзнику и стратегическому партнеру на постсоветском пространстве.

Похожим образом когда-то начинала разворачиваться к Западу передом, а к России — другой стороной — Украина. Не приведут ли действия Александра Лукашенко Белоруссию к тем же плачевным результатам, которых удалось добиться Украине, покажет ближайшее время.

Все статьи автора: Юрий Баранчик