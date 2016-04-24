Москва, 24 апреля, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает актуальным укрупнить ряд субъектов РФ. И не потому, что там плохие губернаторы, заявила Матвиенко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

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«Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования», — уверена глава Совфеда.

«Есть субъекты РФ, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы», — отметила сенатор.

Председатель Совфеда не уточнила, какие именно регионы следует присоединить к более успешным.

«Мы можем сегодня себе позволить провести те реформы, которые повысят качество управления, а соответственно, уровень экономического и социального развития, а главное — качество жизни людей», — считает Матвиенко.

В период с 2003 по 2009 год количество регионов сократилось с 89 до 83, сейчас в состав РФ входят 85 регионов — Крым и Севастополь стали отдельными субъектами РФ.