Ереван, 24 апреля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. С раннего утра десятки тысяч людей возлагают цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе «Цицернакаберд» в Ереване и воздают дань памяти 1,5 млн армян убитых в Османской империи.

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В связи с 101-й годовщиной Геноцида армян Цицернакаберд посетили также президент Армении Серж Саргсян. Президента сопровождали католикос всех армян Гарегин Второй, члены правительства, а также всемирно известный шансонье Шарль Азнавур, голливудская звезда Джордж Клуни.

Ранее Серж Саргсян по случаю дня памяти жертв Геноцида армян выступил с посланием, в котором в частности говорится: «Сегодня мы взываем к памяти святых жертв Геноцида армян. Уже больше века прошло после Мец Ехерна. Что изменилось? Первое — изменились мы. Мы возродились как народ и как государство. Мы доказали себе и миру, что турецкая геноцидальная программа провалилась. Наша борьба за победу справедливости продолжается. Что не изменилось? Не изменились принятая официальной Турцией позиция отрицания и враждебное отношение ко всему армянскому. Это прямое продолжение преступления уже в наши дни. Частично изменилась турецкая общественность. Сегодня она знает о своей истории больше, чем знала вчера. Завтра будет знать больше, чем знает сегодня, если, конечно, не задушат свободное слово и прессу, не казнят и не арестуют депутатов, общественных деятелей и редакторов. Правда, хоть и медленно, но открывает людям глаза.

Дорогие соотечественники,

В эти дни еще не улеглись эмоции и переживания, обсуждения и анализы в связи с имевшими место 2−5 апреля военными действиями. Азербайджан вновь начал войну против Арцаха. Вновь понеся большие потери, был отброшен назад. Реальная цель Азербайджана или, вернее, мечта — захват Арцаха и изгнание армян, в результате чего население Арцаха должно быть частично уничтожено, частично — насильственно выселено.

Сегодня, 24 апреля 2016 года, я заявляю во всеуслышание: уничтожения или насильственного выселения армян в Арцахе не будет. Мы не допустим нового геноцида армян. Говоря — мы, я имею в виду армянский народ, все его части, имею в виду армянское единство.

Дорогие соотечественники,

Сегодня, склоняя голову перед памятью наших безвинных жертв, мы констатируем исключительное единство нашего народа и волю строить свободную, мирную и современную страну, мощное отечество всего армянства, куда возвращаются наследники чудом спасенных и жертв Геноцида армян», — говорится в послании.

Геноцид армян 1915 года отрицается Турцией, но признан более чем двадцатью странами мира, в том числе Россией, Канадой, Францией, Италией, Уругваем, Нидерландами, Аргентиной, Швецией, Швейцарией, Польшей. На федеральном уровне США Геноцид армян не признают, однако 43 американских штата сделали это на местном уровне.

23 апреля в Ереване прошло уже традиционное — 17 по счёты факельное шествие к мемориалу жертв Геноцида армян «Цицернакаберд».

Шествие, приуроченное к 101-ой годовщине Геноцида армян, началось с сожжения турецкого флага. Тысячи молодых людей несли флаг Армении и Карабаха длиною в 30 метров, факелы, транспаранты.