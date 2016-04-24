Москва, 24 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. На Покровском бульваре Москвы тяжелая строительная техника приступила к сносу здания Таганской телефонной станции. На данный момент сносится четвертый этаж здания. Об этом сегодня, 24 апреля, пишут «Известия».

Rhys Asplundh Снос здания

Напомним, столичная общественность обратилась с открытым письмом к мэру Москвы с просьбой спасти историческое здание, так как Мосгорнаследие отказало в присвоении статуса памятника архитектуры конструктивистскому зданию Таганской АТС. Обращение поддержали более 30 известных архитектурных институтов, бюро и мастерских.

Ответа от мэрии до сих пор не последовало.

Подготовительные работы по сносу здания начались в апреле. 21 апреля возле здания Таганской АТС жители Москвы и муниципальные депутаты провели акцию протеста против сноса здания. Но и тогда столичные власти остались глухи.

Предполагается, что на месте Таганской АТС будет построен семиэтажный апарт-отель с двухъярусной подземной парковкой.