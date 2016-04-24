Миннеаполис, США, 24 апреля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В США кремировали тело знаменитого певца Принса Роджерса Нельсона. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает NBC News.

Don LaVange Похороны

Сообщается, что церемония прощания с певцом была частной и закрытой. На ней присутствовали только родственники и близкие друзья Принса. Затем тело певца было кремировано.

Где именно прошла церемония неизвестно. По неподтвержденным данным близкие простились с Принсем в комплексе Paisley Park в пригороде Миннеаполиса, который принадлежал певцу.

Причина смерти певца до сих пор не названа. Хотя вскрытие и было сделано, его результаты будут объявлены только через месяц.

Напомним, знаменитый певец скоропостижно скончался на 58-м году жизни в своем имении Paisley Park под Миннеаполисом.

За свою карьеру музыканта ПРинс несколько раз получал премии «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус». В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.