Ташкент, 23 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между правительствами Ирана, Омана, Туркмении и Узбекистана (Ашхабадское соглашение) вступило в силу, сообщает МИД Узбекистана.

Sigismund von Dobschütz Железнодорожный вокзал Ташкента

Часть транзитного коридора будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркмению и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.

«Документ направлен на создание надежного транспортного коридора для бесперебойной перевозки и транзита товаров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и Оманского моря», — говорится в сообщении.

Договоренности будут способствовать увеличению скорости перевозки грузов с целью оптимизации транспортных затрат, а также упрощению и гармонизации официальных документов и процедур.

Ожидается, что ратификация соглашения даст новый мощный импульс экономическому развитию стран-участниц проекта.