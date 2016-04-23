Каир, 23 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Уголовный суд Каира отложил до 7 мая вынесение приговора по делу бывшего президента Мухаммеда Мурси и десяти его соратников по движению «Братья-мусульмане» по обвинению в шпионаже в пользу Катара. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают египетские СМИ.

Константин Савицкий. В ожидании приговора суда. 1895

Сообщается, что сегодня должно было пройти итоговое заседание по делу Мурси и «Братьев-мусульман». Однако, итоговое заседание, которое проходило в здании полицейской академии Каира, продлилось всего несколько минут. Судья заявил, что вынесение приговора переносится на 7 мая.

На скамье подсудимых находятся десять представителей руководства движения «Братья мусульмане» и экс-президента Мурси.

Перед началом заседания каирская полиция усилила меры безопасности в городе. Власти опасаются массовых выступлений сторонников «Братьев-мусульман».

Напомним, заседания суда по новому делу (третье по счету) против Мурси было завершено 23 марта. Затем суд взял паузу для подготовки приговора.

Мурси и другие члены «Братьев-мусульман» обвиняются в том, что будучи у власти они собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии с целью ослабить египетское государство.

По двум предыдущим делам Мурси уже получил смертный приговор и пожизненный срок.