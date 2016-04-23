Москва, 23 апреля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило перечень аэропортов федерального значения. Соответствующий документ опубликован сегодня, 23 апреля, на официальном сайте правительства РФ.

Цитата из к/ф «Экипаж». Реж. Александр Мита. 1979. СССР Аэропорт

Под аэропортами федерального значения понимаются те воздушные гавани, которые необходимы для организации воздушного сообщения между городами федерального значения, административными центрами субъектов Федерации, а также международные аэропорты.

В перечень воздушных гаваней федерального значения попали московские авиаузлы «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», санкт-петербургский «Пулково», сочинский «Адлер», самарский «Курумоч», краснодарский «Пашковский», екатеринбургский «Кольцово», тюменский «Рощино» и другие. Всего в перечне 91 воздушная гавань.

Уточняется, что в списке фигурируют 57 аэропортов столиц субъектов Федерации, 13 аэропортов административных центров, 17 аэропортов, не относящихся к административным центрам, а также четыре аэропорта Москвы и Петербурга.

Напомним, в ежегодный рейтинг 100 самых лучших аэропортом мира вошли три российских аэропорта — «Домодедово», «Шереметьево» и аэропорт Казани. Они заняли 53, 78 и 100 места в рейтинге соответственно.