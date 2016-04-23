Перечень аэропортов федерального значения утвержден правительством России
Москва, 23 апреля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило перечень аэропортов федерального значения. Соответствующий документ опубликован сегодня, 23 апреля, на официальном сайте правительства РФ.
Под аэропортами федерального значения понимаются те воздушные гавани, которые необходимы для организации воздушного сообщения между городами федерального значения, административными центрами субъектов Федерации, а также международные аэропорты.
В перечень воздушных гаваней федерального значения попали московские авиаузлы «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», санкт-петербургский «Пулково», сочинский «Адлер», самарский «Курумоч», краснодарский «Пашковский», екатеринбургский «Кольцово», тюменский «Рощино» и другие. Всего в перечне 91 воздушная гавань.
Уточняется, что в списке фигурируют 57 аэропортов столиц субъектов Федерации, 13 аэропортов административных центров, 17 аэропортов, не относящихся к административным центрам, а также четыре аэропорта Москвы и Петербурга.
Напомним, в ежегодный рейтинг 100 самых лучших аэропортом мира вошли три российских аэропорта — «Домодедово», «Шереметьево» и аэропорт Казани. Они заняли 53, 78 и 100 места в рейтинге соответственно.