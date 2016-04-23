Бишкек, 23 апреля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Посольство Украины в Бишкеке направило в адрес Министерства иностранных дел Киргизии ноту протеста в связи с появившейся на официальном сайте Государственной службы миграции при правительстве Киргизской Республики информации о достижения договоренности с гостиничным комплексом «Ялта-Интурист» о возможности трудоустройства киргизстанцев на период ближайшего туристического сезона.

Василий Верещагин. Перекочёвка киргизов. 1869-1870

В диппредставительстве заявили, что «город Ялта находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которая является неотъемлемой частью территории Украины», а потому посещать полуостров иностранцы могут только через украинские контрольные пункты при наличии специального разрешения от Миграционной службы Украины.

«Лица, совершившие нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, установленного вышеупомянутым порядком, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Украины», — говорится в сообщении.

Также в украинском диппредставительстве отметили, что рассматривают вышеупомянутые действия Государственной службы миграции Киргизии как недружественный шаг.

«Посольство Украины подчеркивает, что достигнутая договоренность с Российской Федерацией может быть использована как шаг для международной «легитимизации» временно оккупированных АР Крым и г. Севастополя в качестве субъектов Российской Федерации», — резюмируется в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Автономная Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в марте 2014 года после проведения референдума, по результатам которого более 96% участников поддержали присоединение региона к России.

Отметим также, что это не первый случай, когда украинские госорганы угрожают уголовным преследованием иностранным гражданам, желающим посетить Крым без получения разрешения от Миграционной службы Украины, однако при этом они никогда не уточняли, каким именно образом будут выявляться такие «нарушители».