Вашингтон, 23 апреля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в ежегодном и последнем на посту президента США послании к армянской общине Америки и армянам всего мира по случаю 24 апреля вновь уклонился от употребления термина «геноцид» и использовал вместо него словосочетание на армянском языке — «Мец Егерн» («Великая резня» — арм.), назвав его первой массовой резней 20-го века.

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«Сегодня мы отмечаем годовщину Мец Егерна — первой массовой резни 20-го века, в ходе которой полтора миллиона армян были депортированы, убиты или посланы на смерть в последние дни Османской империи, — согласно распространенному Белым домом сообщению, заявил Обама. — Чтя память тех людей, которые претерпели страдания в те страшные дни, начиная с 1915 года, и обязуясь извлечь урок из этой трагедии, чтобы не допустить ее повторения в будущем, мы также чтим тех, кто в те дни протянул армянам руку помощи. Среди них был посол США Генри Моргентау, который обращался как к правительству США, так и к руководителям Османской империи в попытке остановить насилие. Усилия Моргентау и подобных ему людей имеют ключевое значение для предотвращения зверств, а его наследие позднее повлияло на работу таких правозащитников, как Рафаэль Лемкин, который вложил свой вклад в дело принятия ООН Декларации о правах человека».

«Сегодня прекрасный повод признать выдающуюся стойкость армянского народа и огромный вклад как в международное сообщество, так и в американское общество. Мы помним о тех тысячах армянских беженцев, которые несколько десятилетий назад начали новую жизнь в Соединенных Штатах, образовав общину, которая чрезвычайно усилила жизнеспособность этой нации и добилась значительных достижений во многих сферах. А сегодня, когда к югу от Армении создалась сложная ситуация, мы благодарны народу Армении за поддержку и принятие в своей в стране почти 17 000 сирийских беженцев», — цитирует президента США радио «Свобода».

«Я последовательно высказывал свое собственное мнение о том, что произошло в 1915 году, и моя точка зрения не изменилась. Я также видел, что народы и нации становятся сильнее и закладывают фундамент для более справедливого и толерантного будущего, признав болезненные моменты своего прошлого и примирившись с ними. Мы по-прежнему приветствуем выражение мнений тех, кто стремился пролить свет на темные страницы прошлого, начиная с турецких и армянских историков и до Папы Франциска», — подчеркнул Обама.

«Сегодня мы стоим рядом с армянами по всему миру, вспоминая ужасы Мец Егерна и подтверждая нашу неизменную приверженность демократической, мирной и процветающей Армении», — заключил президент США.

До своего избрания президентом США в 2008 году Барак Обама в своих публичных заявлениях неоднократно признавал Геноцид армян, присоединялся к инициативам конгрессменов по официальному признанию Геноцида армян со стороны США. Однако на посту президента в своих ежегодных посланиях Обама так и не употребил термин «геноцид», вместо него использовав армянское выражение «Мец Егерн».

Армянская община США неоднократно обращалась к американскому президенту с призывом выполнить свое предвыборное обещание и признать Геноцид армян, используя термин «genocide» («геноцид») вместо армянского словосочетания «Мец Егерн». В 2008 году, будучи сенатором, Барак Обама заявил: «Как только я буду избран президентом, я признаю Геноцид армян. Я верю, что Геноцид армян — это не обвинение, не личное мнение или точка зрения, а факт, подтвержденный документами и огромным количеством исторических доказательств».

В Армении всё чаще говорят о том, что Барак Обама выполнил бы предвыборное обещание в 2009 году, однако вовремя «подоспели» армяно-турецкие протоколы.

В 2008 году по инициативе президента Армении Сержа Саргсяна был дан старт так называемой футбольной дипломатии, в результате которой при посредничестве США, России и Швейцарии были парафированы армяно-турецкие цюрихские протоколы — «Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений». Документы, кроме всего прочего, предусматривали создание совместной комиссии из «независимых историков» для изучения вопроса о Геноциде армян 1915 года. Впервые руководством Армении был поставлен под сомнения факт геноцида, чем поспешили воспользоваться и другие страны, которые не признают факт геноцида, в том числе и президент США Барак Обама.