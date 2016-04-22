Москва, 22 апреля, 2016, 23:38 — ИА Регнум. В Москве завершился XXIII фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» — один из основных в России смотров короткометражного кино. Церемония закрытия состоялась сегодня в Доме кино Союза Кинематографистов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, первую премию за лучший игровой фильм получила картина «Забытое» режиссёра Александра Королева.

Цитата из к/ф «Забытое». реж. Александр Королёв. 2016. Россия Двое

«Забытое» — драма о человеческих взаимоотношениях и любви, где главными героями стали люди с нарушением слуха. История, рассказанная в фильме, основана на реальных событиях и близка людям всего мира.

«Я снял кино о простых истинах. О том, что надо любить друг друга, прощать друг друга и ценить друг друга. О том, что есть проблемы, у всех, в том числе у глухих людей. Которые такие же, как мы, у них полноценная насыщенная жизнь, театр, дискотеки… Эта жизнь прекрасна. Все беды — они конечны и не безнадёжны», — рассказывает режиссёр Александр Королев.

25 апреля в московском кинотеатре «Космос» состоится премьера фильма «Забытое». Картину зрителям представит режиссёр и съемочная группа.

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Лучшим документальным фильмом фестиваля «Святая Анна» была названа картина «В круге четвертом» выпускницы ВГИК Екатерины Стыценко.

Приз за лучший анимационный фильм получил мультфильм «Про маму» Дины Великовской и школы-студии «ШАР».

Премию за лучшую операторскую работу вручили Даниилу Фомичеву, работавшему над фильмом «Пропавший» режиссёра Дмитрия Моисеева.

Приз за лучший сценарий получил автор сценария и режиссер фильма «Оно мне незачем» Олег Морозов.

Лучшей актерской работой была признана игра Анастасии Белоусовой в фильме «Кира» Владлены Санду.

Работы молодых кинематографистов оценивало жюри, в состав которого вошли режиссер Александр Прошкин, режиссер анимации Константин Бронзит, актер Егор Корешков, сценарист Олег Маловичко, кинокритик Лариса Малюкова, режиссер документальных фильмов, художник Евгений Митта и продюсер Сергей Сельянов.

В конкурсной программе «Святой Анны» 2016 года принимают участие 444 картины режиссёров из России, стран СНГ, Европы и Америки.

Церемония закрытия смотра завершилась показом фильма внеконкурсной программы «Последнее лето» режиссера Евгения Звездакова.