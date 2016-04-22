Брюссель, 22 апреля, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Европейский Союз с 2018 года собирается запретить детям младше 16 лет использовать социальные сети без согласия родителей. Об этом сегодня, 22 апреля, пишет Financial Times.

Мысли

Сообщается, что Европарламент одобрил соответствующее постановление. Согласно этому постановлению, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter и другие социальные сети должны к 2018 году разработать специальный алгоритм, запрещающий детям заводить аккаунт без родительского подтверждения.

Авторы этого законопроекта отмечают, что в одной только Великобритании на сегодняшний день около 20% детей младше 11 лет имеют свои страницы в Facebook. При этом внутренние правила этой социальной сети разрешают регистрироваться в ней лицам старше 13 лет.

Сами соцсети пока не очень представляют, как разработать подобный алгоритм. Скептики утверждают, что дети все равно найдут способ обойти эти запреты.