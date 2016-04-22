Екатеринбург, 22 апреля, 2016, 21:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники и представители левых партий и движений отпраздновали 146-ю годовщину со дня рождения основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина. Общественники организовали флешмоб на Плотинке, а представители левых партий — митинг у памятника Ленину на площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Возложение цветов 01

Мероприятие на Плотинке организовали представители регионального отделения движения «Суть времени». Общественники развернули 12-метровый баннер с надписью «Ленин жив!», на котором также был изображён памятник Ленину в Екатеринбурге и монумент Краснознамённая группа. После этого общественники отправились к памятнику Ленину на площади 1905 года.

Далее возле памятника основателю Советского государства начался организованный представителями левых партий (РКРП, Межрегиональный союз коммунистов и др.) митинг. Выступающие высказывались о Ленине и об актуальности его учения. Вспоминали исторические события, связанные с основанием Советской России и СССР. Также митингующие выразили обеспокоенность в связи с тем, что в России продолжаются атаки на советское прошлое, осуществляются попытки фальсификации истории.

Выступающие подчеркнули, что попытки вычеркнуть советское прошлое могут привести к трагическим последствиям, подобным тем, что произошли на Украине в феврале 2014 года. Митингующие также напомнили, что в январе 2013 года в Екатеринбурге произошёл опасный прецедент: была снесена Краснознамённая группа — памятник, воздвигнутый за трудовые подвиги и вклад свердловчан в Победу.

После митинга общественники и представители левых политических партий и движений возложили цветы к памятнику Ленину. Ранее цветы возложили также и представители свердловского обкома КПРФ.

Напомним, что накануне 146-ой годовщины со дня рождения Владимира Ленина ВЦИОМ провёл социологическое исследование с целью выяснить отношение жителей России к вождю пролетариата. В результате две трети опрошенных (65%) признают, что Владимир Ленин в своих действиях исходил из интересов большинства граждан, обратного мнения придерживаются только 23%.