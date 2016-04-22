Астана, 22 апреля, 2016, 17:58 — ИА Регнум. Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана выявил в казахстанских магазинах фальсифицированную молочную продукцию. Как сообщается на сайте Комитета, в рамках проведения мониторинга безопасности продукции был произведен закуп 83 образцов молочных продуктов.

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«По итогам лабораторных исследований на определение жирно-кислотного состава выявлено наличие растительных жиров (вместо животных) в образцах молочной продукции, которая продается в ряде магазинов Казахстана», — говорится в сообщении.

В частности, несоответствующими статусу молочной продукции были признаны: масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» 72,5% жирности производства ООО «Андрушевский маслосырзавод (Украина), масло крестьянское сливочное 72,5% жирности производства ООО Агрофирма «Верхний Услон» (Татарстан), молоко «Домик в деревне» от компании ОАО «ВБД» (Москва) и молоко питьевое ультрапастеризованное «Домик в деревне», изготовитель: ОАО «ВБД» (Воронежская область, Россия), сливки концентрированные стерилизованные производства ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» (Белоруссия), масло крестьянское сливочное 72,5% жирности, изготовитель: АҚ «Ак-сут» (Киргизия), а также сыр плавленый «Чуйский» пикантный, изготовитель ООО «Сибирское подворье» (Алтайский край, Россия).

«По фактам нарушения технических регламентов безопасности пищевой продукции и обмана потребителей комитетом проводятся внеплановые проверки субъектов торговли по изъятию фальсифицированной продукции. В целях защиты внутреннего рынка от фальсифицированной продукции и недопущения введения в заблуждение потребителей комитетом проинформированы Министерство сельского хозяйства Казахстана, производители, а также Евразийская экономическая комиссия», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля 2016 года Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Казахстана изъял в торговых сетях республики молочную продукцию известных торговых марок: President, Natural, «Молочная страна», «Данон», «Эрманн». Причиной также послужил факт нарушения технических регламентов безопасности пищевой продукции, так как в образцах содержались растительные жиры, о которых производители предпочли умолчать.