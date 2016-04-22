Москва, 22 апреля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование внутренней жизнедеятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (ДНП и СНТ), внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Нарышкиным, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Весна. Огороды. Алексей Саврасов. 1893

Уточняется порядок расчета членских взносов. Напрямую предусматривается, что такие взносы направляются, в том числе, на содержание имущества общего пользования. «Такое изменение позволяет отсечь возможность покрытия за счет этих взносов вопросы личных расходов, связанных с содержанием земельных участков и иного имущества, принадлежащих членам объединения», — отмечают авторы.

Предлагается установить зависимость между размером членского взноса и площадью земельного участка члена объединения или общей площади принадлежащих ему и расположенных на таком земельном участке объектов недвижимого имущества.

Предусматривается необходимость закрепления в уставе порядка определения размеров неустойки (пени) в случае несвоевременной уплаты взносов и порядок уплаты такой неустойки (пени), следует из текста документа.

Для защиты прав граждан на выход из членов объединения, а также в целях соблюдения баланса интересов объединения и его членов, предлагается установить правило, согласно которому объединение не может отказать в выходе из членов объединения при условии погашения всей суммы задолженности перед объединением, если такая задолженность имеется.

Члены объединения наделяются правом не только знакомиться с документами объединения, но и получать копии таких документов.

Устанавливается обязанность члена объединения уведомлять объединение об отчуждении своего земельного участка.

Уточняется перечень случаев, когда не допускается заочное голосование членов объединения. К таким случаям предлагается отнести вопросы о внесении изменений в устав объединения или об утверждении новой редакции устава объединения, о ликвидации или реорганизации объединения.

Для упорядочения учета сведений о членах объединения и гражданах, ведущих садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке, предусматривается создание в каждом объединении реестра указанных лиц. Порядок ведения реестра, а также его содержание должны определяться Уставом объединения.