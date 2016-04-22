Москва, 22 апреля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Татьяны Москальковой («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Постановление внесено в связи с назначением на должность Уполномоченного по правам человека в России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

На этом посту Москалькова сменила Эллу Памфилову, которая перешла на работу в ЦИК РФ.

Татьяна Москалькова по образованию юрист, генерал-майор МВД. Дважды избиралась в Государственную думу. В 2007 году возглавила региональный список партии «Справедливая Россия» и стала депутатом. В 2011 году вновь была переизбрана. В нижней палате парламента Москалькова занимала пост зампредседателя комитета по делам СНГ, а также работала в комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.