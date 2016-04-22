Москва, 22 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Госдума

Одновременно Госдума также ратифицировала два протокола между РФ и Вьетнамом, относящиеся к этому соглашению. Протокол и соглашения к нему были подписаны 29 мая 2015 года в Казахстане главами правительств РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Вьетнама в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

Соглашение направлено на создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Вьетнамом, с другой стороны. Соглашение будет способствовать росту взаимного товарооборота, укреплению торгово-экономических связей между его участниками, позволит решить задачу включения ЕАЭС в интеграционное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона. Соглашение предусматривает условия тарифной либерализации торговли товарами между государствами — членами ЕАЭС и Вьетнамом. Кроме того предусматриваются условия либерализации торговли услугами и учреждения компаний, осуществляемыми российскими и вьетнамскими лицами, гарантии для предсказуемости осуществления такой деятельности.

Инвесторам России и Вьетнама, в соответствии с соглашением, предоставлены гарантии от экспроприации их инвестиций и возможность защищать свои права в рамках международного арбитража. Соглашением также предусмотрены дополнительные правила, касающиеся санитарного и фитосанитарного регулирования, технического регулирования, таможенного администрирования, применения защитных мер, критериев определения достаточной переработки (обработки) товаров.

В первом российско-вьетнамском протоколе уточняется перечень обязательств РФ и Вьетнама по торговле услугами, учреждению и деятельности компаний, а также перемещению физических лиц. Вторым протоколом регулируются взаимоотношения России и Вьетнама с учетом обязательств обеих стран в рамках ВТО.