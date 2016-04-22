Ашхабад, 22 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В столице Туркмении состоялся ряд мероприятий, посвященных презентации новой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Стремительная поступь скакуна». Как сообщило туркменское государственное информационное агентство, участие в них приняли члены правительства и депутаты национального парламента, руководители вузов, институтов и общественных организаций, а также представители СМИ, деятели культуры, старейшины и студенты.

Цитата из к/ф «Бен-Гур». Реж. Уильям Уайлер. 1959. США Лошади

Отмечается, что сборник уже опубликован не только на туркменском, но также на английском и русском языках, и «отличается большой информационной емкостью содержания, глубиной и общедоступностью изложения материала».

«Новая книга явилась замечательным подарком туркменистанцам к широко отмечаемому в нашей стране Празднику туркменского скакуна. Идея книги заключается в показе ахалтекинского скакуна в контексте истории и духовных традиций туркменского народа, что особенно актуально в Год почитания наследия, преобразования Отчизны, стремительное развитие которой сравнимо с летящей поступью ахалтекинского скакуна. В новом труде главы государства обобщены многолетние исследования, размышления, исторические и литературные сведения. В нем отражены глубокие знания автора национальных традиций коневодства, а также огромный пласт народной мудрости, нашедшей выражение в пословицах, поговорках и афоризмах на эту тему», — пишет госиздание.

ИА REGNUM напоминает, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов является автором целого ряда книг, посвященных вопросам здравоохранения, образования, проблемам водопользования, ахалтекинским скакунам и туркменским коврам. Также регулярно издаются сборники с высказываниями туркменского лидера. Так, только в 2016 году в Туркмении были опубликованы четыре книги под авторством Гурбангулы Бердымухамедова.