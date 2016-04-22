Москва, 22 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля Джефф Монсон возложил цветы к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве вместе с депутатами от КПРФ и лидером партии — Геннадием Зюгановым, сообщает Мосгорком КПРФ.

East718 Джефф Монсон

Решение посетить Мавзолей в день рождения Ленина 22 апреля Монсон принял накануне на встрече с Зюгановым. «Я решил присоединиться к шествию Коммунистической партии, потому что это путь равенства и свободы для всех людей», — цитирует слова бойца после возложения цветов «Говорит Москва».

К Мавзолею спортсмен пришел в толстовке, тренировочных штанах, кедах, и футболке, на которой было написано «СССР» на двух языках — русском и английском.

Напомним, в декабре 2015 года Джефф Монсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Ранее в апреле боец заявил, что хочет вступить в КПРФ и отвечать за работу с молодёжным подразделением партии.

Тренируется Монсон в США. В своей профессиональной карьере он одержал 63 победы, 23 поединка закончились поражением, один был сыгран вничью.