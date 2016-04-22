Москва, 22 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Деятельность игорной зоны «Азов-сити» на территории Краснодарского края будет продлена до 31 декабря 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Цитата из к/ф «Казино. Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США В казино

Закон направлен на достижение правовой определенности в сфере организации азартных игр в игорной зоне «Азов-сити» на территории Краснодарского края, а также снижения рисков возникновения судебных исков к федеральному бюджету. Иски были связаны с созданием игорной зоны в границах земельных участков, которые были предоставлены для размещения олимпийских объектов федерального значения, финансирование и строительство которых не осуществлялись за счет бюджетных ассигнований или средств госкорпорации «Олимпстрой».

Игорная зона «Азов-Сити» открылась на границе Краснодарского края и Ростовской области в начале 2010 года. В 2014 году Госдума приняла закон, разрешающий игорную деятельность в Сочи и одновременнно не предусматривающий ведение этого вида бизнеса в Анапе и Щербиновском районе, где располагалась игорная зона «Азов-Сити», поскольку в одном субъекте федерации могла, согласно нормам законодательства, располагаться только одна игорная зона. В связи с этим были приняты судебные решения, обязывающие инвестора игорной зоны выплатить крупные суммы властям Краснодарского края.

По мнению авторов депутатов Госдумы, закон позволит минимизировать убытки инвесторов игорной зоны «Азов-Сити», связанных с ее ликвидацией, и будет способствовать «эффективному планированию ими расходов корпоративных финансовых средств».