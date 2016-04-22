Кишинёв, 22 апреля, 2016, 13:24 — ИА Регнум. «Преимущество Республики Молдова заключается в том, что она может перенять опыт Румынии в области подготовительных реформ для вступления в ЕС. Пока Молдавия готова учиться и работать, Румыния будет надежным ее партнером», — заявил в интервью румынскому изданию Intervio председатель Комитета по парламентскому сотрудничеству Молдавия — ЕС, румынский европарламентарий Анди Кристя.

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По его словам, «Румыния всегда может сделать гораздо больше для Молдавии, но важно, чтобы сама Молдавия обратилась к ней за помощью и продемонстрировала свою добросовестность».

Кристя сказал, что и Бухарест, и Брюссель ожидают от молдавских властей не новых обещаний, а «конкретных результатов» и «последовательных шагов». «Румыния может лоббировать интересы Республики Молдова в Брюсселе, при условии, что Кишинев поймет и перестанет приукрашивать ситуацию, а начнет находить реальные решения», — заявил евродепутат.

Того же, по его убеждению, ждут и молдавские граждане. «Люди разочаровались, сейчас самое время для положительных результатов, или же молдавские власти ожидают сюрпризы со стороны протестующих на улицах», — подвел итог Анди Кристя.

ИА REGNUM напоминает, что на 24 апреля в Молдавии намечена очередная масштабная акция протеста. В МВД Молдавии уже заявили, что не исключают возникновения массовых беспорядков и готовятся к любым вариантам развития событий.

Выступая 19 апреля на пресс-конференции по итогам заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, лидер Партии коммунистов Молдавии Владимир Воронин заявил, что ситуация в стране катастрофическая и не исключена возможность революции. О неизбежности социального взрыва в стране на той же сессии ПАСЕ предупреждал лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон. В то же время ни социалисты, ни коммунисты в антиправительственных протестах 24 апреля участия принимать не намерены.