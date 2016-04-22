Тирасполь, 22 апреля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Инцидент с нарушением воздушного пространства Приднестровья румынскими самолётами стал темой обсуждения на заседании Объединенной контрольной комиссии (ОКК), руководящей миротворческой операцией в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», приднестровская делегация подчеркнула, что недавний инцидент далеко не единственное такого рода происшествие за последнее время.

Румынские части штурмуют редут у села Гривица. Генрих Дембицки. 1881

Подобные полеты аналогичных самолетов производились в Зоне безопасности и 4 апреля 2016 года. При этом, как подчёркивают официальные представители ПМР в ОКК, «такого рода действия имеют явно провокационный характер и могут быть расценены как угрожающие миру и стабильности в Зоне безопасности».

«В местах пролетов самолетов неустановленной принадлежности над приднестровской частью Зоны безопасности появление летательных аппаратов с четко различимым навесным оборудованием неизвестного назначения вызвало недоумение и тревогу местного населения, о чем поступили многочисленные сообщения от органов местного самоуправления. Производство же несогласованной аэрофотосъемки территорий для получения ортофотографических планов и цифровой модели рельефа местности в Зоне безопасности неурегулированного вооруженного конфликта вообще находится за пределами понимания. Не секрет, что ортофотопланы и цифровые модели рельефа формируются не только для кадастровых работ, но также незаменимы в сфере военного применения, например, для подготовки к ведению боевых действий — и в этом контексте вышеуказанные действия являются прямой угрозой миру в регионе», — указывается в заявлении представителей ПМР в ОКК.

«Вопрос о провокациях в воздушном пространстве Приднестровья, в том числе в Зоне безопасности, приднестровской делегацией в ОКК неоднократно поднимался на заседаниях комиссии, а также и на проводимых по предварительной договоренности совещаниях сопредседателей при участии представителей Украины и ОБСЕ в ОКК. Однако порочная и опасная практика несанкционированных полетов летательных аппаратов, да еще, как выяснилось, иностранного государства, не имеющего к процессу урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье никакого отношения, над территорией Зоны безопасности продолжается самым вызывающим и безответственным образом», — добавили в делегации ОКК от ПМР.

В связи с этим делегация обратилась к российской стороне с просьбой восстановить полетную деятельность вертолетной эскадрильи в рамках проводимой миротворческой операции. «Приднестровская делегация выражает вполне оправданную обеспокоенность складывающейся ситуацией. Считаем необходимым напомнить, что для проводимой в Приднестровье в соответствии с Соглашением 1992 года миротворческой операции предусмотрено наличие вертолетной эскадрильи, чья деятельность без соответствующего решения ОКК была временно приостановлена российской стороной. Предусмотренный Протоколом ОКК № 1 от 28.07.1992 г. состав эскадрильи из 4 вертолетов Ми-8 и 4 вертолетов Ми-24, чьи летно-тактические характеристики позволяют без применения штатного вооружения пресекать любые воздушные провокации такого рода, вполне способен обеспечить установленный режим безопасности в зоне конфликта», — подчеркивается в документе, распространенном представителями Приднестровья.

Представители Молдавии факт вторжения иностранной авиации в воздушное пространство Приднестровья отрицают. Для рассмотрения данного вопроса делегация ПМР инициировала проведение в течение 24 часов экстренного заседания ОКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Приднестровья направил официальное обращение в адрес посла Румынии в Молдавии Мариуса Лазуркэ в связи с подтвержденными фактами нарушения воздушного пространства ПМР румынским летательным аппаратом. По данным приднестровской стороны, воздушное судно, вылетевшее 17 апреля из румынского города Яссы, 16 раз несанкционированно вторгалось в воздушное пространство ПМР, осуществляя при этом аэрофотосъемку территории. Полеты осуществлялись без согласования с Приднестровьем, а также Объединенной контрольной комиссией и Объединенным военным командованием Совместных миротворческих сил.

Напомним также, что в 1992 году Румыния фактически принимала участие в агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики.