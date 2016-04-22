Пекин, 22 апреля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Китай планирует построить первую плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС) к 2018 году, а ввести в эксплуатацию к 2019 году, сообщили сегодня, 22 апреля, в China Shipbuilding Industry Corporation.

en.wikipedia.org АЭС в Китае

Напомним о том, что КНР в январе текущего года заявила о своем намерении построить первую экспериментальную морскую платформу с ядерным реактором. Тогда же сообщалось, что строительство начнется уже в 2017 году. Станцию, согласно информации China Shipbuilding Industry Corporation, будут использовать в Южно-Китайском море. Обойдется строительство одной такой АЭС примерно в $461 млн.

Реактор, на котором будет работать первая плавучая китайская атомная электростанция, является собственной разработкой местной CGN. Благодаря установке на морских платформах плавучей АЭС на шельфе удастся обеспечить электроснабжение для добычи нефти и газа. Реакторы также могут использовать для освоения островов, например, для опреснения морской воды. Как ранее заявил глава Китайской национальной ядерной корпорации (Сhina National Nuclear Corporation, CNNC) Сунь Цинь, CNNC имеет все права на интеллектуальную собственность для создания плавучей АЭС.

Всего Китай планирует построить 20 плавучих атомных электростанций. К 2030 году китайская ядерная корпорация в рамках реализации проекта Экономического пояса Шелкового пути планирует построить за пределами своей страны 30 атомных станций. По словам Сунь Ципа, более 70 стран мира уже сейчас развивают проекты в сфере атомной энергетики. Так, уже к 2020 году, планируется, что будет построено 130 атомных энергоблоков.

Однако китайцы не стали первыми в области разработок плавучих АЭС. Россия уже начала строить свою первую ПАТЭС «Академик Ломоносов» на Балтийском заводе, спроектированную в «ОКБМ Африкантов», дочернем предприятии «Росатома». Завершить сооружение намерены к сентябрю-октябрю текущего года. Строительство плавучей АЭС нацелено на такой регион, как город Певек в Чукотском автономном округе, проект может заменить мощности, которые вырабатывают Билибинская АЭС и Чаунская ТЭЦ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в марте 2015 года заявлял, что Россия имеет возможности экспортировать к 2030 году до 15 плавучих атомных электростанций. Кроме того, в марте минувшего года сообщалось о том, что из бюджета РФ «Росатому» было выделено пять миллиардов рублей субсидий на строительство объектов береговой и гидротехнической инфраструктуры для ПАТЭС.