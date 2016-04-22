Москва, 22 апреля, 2016, 11:40 — ИА Регнум. США призывают Россию отменить решение Минюста РФ от 18 апреля о приостановке деятельности организации «Меджлис крымско-татарского народа», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров прокомментировал призыв со стороны США отменить недавнее решение Министерства юстиции о признании «Меджлиса крымских татар» «экстремистской» организацией:

«Красноречиво то, что, никогда не будучи зарегистрированной, организация небольшого числа крымских татар, принявшая себе название «Меджлис», привлекла внимание метрополии современной Украины, США только сейчас, а не тогда, когда уже давно эта организация возникла еще на Украине. То есть от Украины США не требовали придавать официальный статус этому «Меджлису», потому что Украина и так следовала указаниям США, а «Меджлис» без регистрации путем самозахвата действовал на Украине как самозваный, никем не избранный «парламент» крымско-татарского народа. При этом, по экспертной оценке заместителя председателя «Меджлиса» Рефата Чубарова, на пике своего влияния еще при украинских властях этот «Меджлис» мог рассчитывать на голоса только шести процентов крымских татар в республике.

После того как «Меджлис» выступил инициатором блокады Крыма, выступил с террористическими призывами, ясно, что и этих шести процентов у него нет.

Своим заявлением США предлагают нам организовать в Вашингтоне группу из трех человек, назвать ее «Конгресс США» и потребовать от Барака Обамы признать этот «Конгресс США» официальным. Но самое главное: своим заявлением США берут на себя официальную ответственность за блокаду Крыма и террористические призывы меджлиса».