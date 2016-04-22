Москва, 22 апреля, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать комиссию по совершенствованию системы государственного управления, которая сейчас «во многом сохраняет советские черты, опирается на старые методы контроля и мотивации и работает по инерции». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое глава правительства РФ направил президенту РФ Владимиру Путину. Издание отмечает, что на письме стоит пометка президента: «Согласен».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В послании Медведева содержится жалоба на то, что в государственном управлении отсутствует система взаимодействия между органами власти. А это взаимодействие, по мнению главы правительства РФ, необходимо для решения сложных и комплексных задач.

Премьер-министр РФ предлагает определить ключевые показатели эффективности (KPI) для каждого министерства и создать для госвласти понятную «приборную панель», учитывающую общественную оценку ее действий.

Медведев считает, что министры должны нести персональную ответственность за достижение ключевых показателей эффективности, а не «просто отчитываться о выполненных поручениях».