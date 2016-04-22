Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 08:40 — ИА Регнум.

В Ростовской области любителям спорта с 5 по 21 августа 2016 года будет за кого поболеть. Спортсмены Ростовской области завоевали уже 18 путевок на XXXI Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. Цвета российского триколора в Бразилии защитит донской пловец Илья Хоменко, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 22 апреля.

russwimming.ru Илья Хоменко

В ходе выступления на российском чемпионате донской спортсмен выполнил квалификационный заплыв на 200 метров брассом, завоевав серебряную медаль турнира. Еще одно «серебро» у Никиты Коновалова на 50-метровке баттерфляем, но на главные спортивные состязания четырехлетия он не поедет. Оба спортсмена являются воспитанниками ростовского филиала ЦСКА.

Напомним, что в Ростовской области 76 спортсменов, которые являются потенциальными участниками Олимпиады в Рио. Окончательный список будет объявлен за две недели до самого ожидаемого спортивного события 2016 года.

Уже известно, что завоевали олимпийские лицензии донские гребцы. В состав российской сборной по академической гребле включены Юлия Попова и Ксения Ямаева, Иван Баландин и Георгий Ефременко. В национальную гандбольную команду могут войти и представительницы «Ростов-Дона». Подопечные Яна Лесли помогли дружине Евгения Трефилова пройти квалификацию и завоевать путевку в Бразилию.