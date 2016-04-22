Лондон, 22 апреля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Одна из целей приезда в Лондон президента США Барака Обамы — убедить британцев не голосовать за выход из Евросоюза, пишет газете Telegraph.

altsantiri.gr Великобритания и Евросоюз под замком

Американский лидер прибыл в Великобританию накануне, 21 апреля. В программе его пребывания — встреча с королевой Елизаветой II и с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

Обама, находясь в Великобритании, заявил, что выход из Евросоюза повредит британцам как в плане предотвращения террористических угроз, так и в отношении экономических проблем. По словам Обамы, результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС не безразличны американскому руководству.

«Я скажу как искренний друг, что результаты вашего решения представляют глубочайший интерес для США», — сказал он.

Напомним, что 23 июня в Великобритании пройдёт голосование по вопросу возможного выхода страны из состава ЕС. По состоянию на 12−14 апреля сохранение членства в ЕС поддерживают 34% граждан страны, за выход высказались 38% респондентов.

Этот вопрос волнует не только общественность Великобритании, но и граждан других государств. Например, в Германии против выхода Великобритании из ЕС проголосовали 47% опрошенных.

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