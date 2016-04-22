Москва, 22 апреля, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Власти США при помощи пыток добились показаний от российского лётчика Константина Ярошенко, а в настоящее время не выполняют своих обязательства по гуманному обращению с российским гражданином в тюрьме. Об этом говорится в комментарии уполномоченного МИД России по вопросам прав человека демократии и верховенства права Константина Долгова в связи с решением американского суда по апелляции стороны защиты Ярошенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

tvc.ru Власти США при помощи пыток добились показаний от российского лётчика Константина Ярошенко

«Решение апелляционного суда Второго федерального округа Нью-Йорка оставить в силе приговор Константину Ярошенко, с 2011 года отбывающему заключение в США по политизированному и сфабрикованному приговору, вызывает самое глубокое сожаление и недоумение», — говорится в комментарии распространённом пресс-службой МИД России

По сведениям ведомства, адвокаты гражданина России «сформировали весомую доказательную базу, свидетельствующую о серьезных нарушениях прав, свобод и законных интересов Константина Ярошенко со стороны властей США как в Либерии, так и на американской территории». «Собраны подтверждения того, что он был фактически похищен в Либерии сотрудниками спецслужб США, а показания из него выбивались пытками и другим бесчеловечным обращением», — отмечают в МИД.

При этом подчёркивается, что «до сих пор Вашингтон не выполняет свои обязательства по гуманному обращению с нашим соотечественником в тюрьме, в том числе не предоставляя ему в должном объёме медицинской помощи».

«Решение нью-йоркского суда по апелляции адвокатов подтверждает наш вывод о том, что «дело Ярошенко» — это политический заказ, а действия американских следователей и судебных властей были однозначно пристрастными и неправомерными», — заключают в российском ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США, а в сентябре 2011 года осудили на 20 лет лишения свободы. Причиной для этого послужила деятельность агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые якобы нашли доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.