МИД России: Власти США выбивали показания из лётчика Ярошенко под пытками
Москва, 22 апреля, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Власти США при помощи пыток добились показаний от российского лётчика Константина Ярошенко, а в настоящее время не выполняют своих обязательства по гуманному обращению с российским гражданином в тюрьме. Об этом говорится в комментарии уполномоченного МИД России по вопросам прав человека демократии и верховенства права Константина Долгова в связи с решением американского суда по апелляции стороны защиты Ярошенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Решение апелляционного суда Второго федерального округа Нью-Йорка оставить в силе приговор Константину Ярошенко, с 2011 года отбывающему заключение в США по политизированному и сфабрикованному приговору, вызывает самое глубокое сожаление и недоумение», — говорится в комментарии распространённом пресс-службой МИД России
По сведениям ведомства, адвокаты гражданина России «сформировали весомую доказательную базу, свидетельствующую о серьезных нарушениях прав, свобод и законных интересов Константина Ярошенко со стороны властей США как в Либерии, так и на американской территории». «Собраны подтверждения того, что он был фактически похищен в Либерии сотрудниками спецслужб США, а показания из него выбивались пытками и другим бесчеловечным обращением», — отмечают в МИД.
При этом подчёркивается, что «до сих пор Вашингтон не выполняет свои обязательства по гуманному обращению с нашим соотечественником в тюрьме, в том числе не предоставляя ему в должном объёме медицинской помощи».
«Решение нью-йоркского суда по апелляции адвокатов подтверждает наш вывод о том, что «дело Ярошенко» — это политический заказ, а действия американских следователей и судебных властей были однозначно пристрастными и неправомерными», — заключают в российском ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии, откуда его доставили в США, а в сентябре 2011 года осудили на 20 лет лишения свободы. Причиной для этого послужила деятельность агентов Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков, которые якобы нашли доказательства против Ярошенко, свидетельствующие о его намерениях транспортировать крупную партию кокаина.