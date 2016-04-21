Вашингтон, 22 апреля, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Первый танкер со сжиженным природным газом из США отправлен в Европу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

saacke.com Сжиженный газ

По информации издания, первую партию газа из Луизианы у компании Cheniere закупила португальская Galp Energia. Ожидается, что танкер прибудет к пункту назначения в конце апреля.

Аналитики полагают, что поставки газа из США в Европу могут вызвать ценовую войну, которая, вероятно, приведёт к снижению цен для потребителей «голубого топлива». В Европе американским поставщикам предстоит конкурировать с Россией, на поставки из которой приходится примерно треть газа на континенте. Так, Россия сегодня обеспечивает половину потребностей в «голубом топливе» Германии и треть потребностей Италии.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что не планируют участвовать в ценовой войне, однако, если цены на американский сжиженный природный газ снизятся, компания будет пытаться сокращать свои расходы, передаёт телеканал RT.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Барак Обама в декабре минувшего года подписал закон о бюджете на 2016 год, одним из положений которого стала отмена запрета на экспорт американской нефти и газа.

Запрет на экспорт действовал в США с 1975 года. Это мера была призвана обеспечить наполнение местного рынка, после того, как арабские страны установили эмбарго на поставки нефти на Запад.