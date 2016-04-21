Севастополь, 22 апреля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов полагает, что отмена официального празднования 1 Мая в Крыму и Севастополе направлена на снижение влияния левых сил в обществе. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля.

Советский первомайский плакат

«Праздник связан как-то с левыми силами. Возможно, не хотят, чтобы было много красных знамен на улицах. Я больше не вижу причин», — отметил он.

По его мнению, отказ от Первомая не связан с церковными мотивами. К тому же, отказ от празднования обсуждался и в других регионах, добавил он. «Это оригинальная инициатива, которая связана с тем, чтобы не обострять левую повестку», — резюмировал Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Крыма и Севастополя заявили о своем решении не проводить первомайских демонстраций и митингов в связи с тем, что «в нынешнем году день 1 Мая совпадает с праздником Пасхи». При этом власти выразили готовность согласовать первомайские шествия, если профсоюзные, общественные организации и политические партии заявят о такого рода мероприятиях.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин выразил мнение, что шаг по отмене торжеств праздника Весны и Труда в Крыму и Севастополе связан с желанием «сократить расходную часть на празднования под религиозно-идеологическим предлогом».

«Вторая по популярности партия в Крыму — КПРФ. За коммунистов проголосовали бы 3,1% жителей Крыма и 11% в Севастополе, — сказал директор Института стран СНГ Константин Затулин. — Рейтинг коммунистов в Севастополе в три раза выше, чем в Крыму».

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