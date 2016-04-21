Вашингтон, 21 апреля, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Американский журнал Time опубликовал новый список самых влиятельных людей мира, передает Der Spiegel. В нем нашлось место различным персоналиям, от голливудских звезд до политиков и священнослужителей.

time.com Обложка журнала «TIME» со списком самых влиятельных людей планеты

В списке Time нет градации по принципу «самый влиятельный» — персоны распределены по группам. В категории «предводителей» фигурируют такие имена, как президент России Владимир Путин, немецкий канцлер Ангела Меркель, глава Белого дома Барак Обама, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Франсуа Олланд и высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Сюда же отнесли и четырех кандидатов в президенты США — демократов Хилари Клинтон и Берни Сандерса, и республиканцев Дональда Трампа и Теда Круза.