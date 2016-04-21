Гавана, 21 апреля, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Делегация комитета по делам искусств и гуманитарных наук при президенте США, в составе которой семьдесят человек, находится с визитом на Кубе. В рамках программы пребывания делегация посетила Университет искусств Кубы (ISA), где состоялись дискуссия и обмен мнениями по актуальным вопросам кубино-американского сотрудничества в сфере культуры и искусства. Ректор университета Роландо Гонсалес заявил, что США и Куба имеют много различий, но немало и точек соприкосновения. В том числе «есть желание строить общее будущее». Делегация также встретилась с представителями гражданского общества Кубы — режиссерами, художниками, студентами, сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

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Напомним, что ранее Фидель Кастро опубликовал в Granma свое письмо под заголовком «Брат Обама». Он напомнил о многолетней агрессии со стороны США по отношению к Кубе. Что касается заявления Обамы о восстановлении деловых отношений между двумя странами, то Кастро заявил, что «никто не должен считать, что народ этой благородной и бескорыстной страны откажется от своей славы и прав». Кроме того, лидер кубинской революции заявил, что «мы не нуждаемся в том, чтобы империя (США) давала нам какие-нибудь подарки».