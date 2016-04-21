Москва, 21 апреля, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при военном блоке НАТО Александр Грушко прокомментировал идею о создании черноморской флотилии Североатлантического альянса. Слова Грушко передает сегодня, 21 апреля, агентство Внешнеэкономических связей.

Советский плакат. 1948

Напомним, сегодня стало известно, что Румыния собирается сделать предложение на летнем саммите военного блока НАТО по созданию флотилии в акватории Черного моря. В это постоянное боевое соединение НАТО могут войти военные корабли Италии, Германии, США и Турции.

Грушко напомнил, что Черное море и страны, окружающие его — величина постоянная. «Нам известно, что из черноморских держав военный флот есть у Турции, Болгарии, Румынии. Складывать их в группировку или нет — это дело военных. А вот режим конвенции Монтрё должен оставаться незыблемым», — заявил Грушко.

Постпред РФ при НАТО подчеркнул, что Москва исходит из того, что не должно предприниматься попыток для изменения режима конвенции Монтрё таким образом, чтобы увеличились возможности либо присутствие в Черном море нерегиональных государств.

Также Грушко прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что его страна с особым «удовольствием» хочет участвовать в черноморской флотилии под эгидой НАТО.

Грушко заявил, что не представляет, каким образом Украина сможет участвовать в этой флотилии. Сам проект находится в стадии обсуждения, а состояние ВМС Украины оставляет желать лучшего.