Москва, 21 апреля, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая призывает все страны-участницы этой организации ввести санкционный «список Савченко» в отношении Российской Федерации. Резолюция ПАСЕ опубликована сегодня, 21 апреля, на официальном сайте ассамблеи.

Оноре Домье. Законодательное чрево. 1834

В тексте резолюции сказано, что ПАСЕ призывает все страны — участницы Совета Европы ввести точечные санкции в отношении лиц, которые, по мнению нынешних украинских властей, причастный к задержанию, аресту, суду и помещению в заключение украинской диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко. Точечные санкции вводятся с учетом принципов, утвержденных в резолюции 1966 (2014) по «делу Магнитского».

Точечные санкции предполагают запрет на въезд и заморозку активов. Санкции будут действовать до тех пор, пока Савченко не будет освобождена.

ПАСЕ приветствует введение «списка Савченко» властями Литвы. Кроме того, ПАСЕ высказывает необходимость рассмотреть аналогичные меры в отношении российских граждан, которые могут быть причастны к делам других десяти граждан Украины, задержанных в России.

Напомним, Россия вышла из ПАСЕ после того, как организация приняла резолюцию с поправками, согласно которой российская делегация лишается права голоса и права быть представленной в руководящих органах Ассамблеи.