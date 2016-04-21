Анкара, 21 апреля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Турецкий писатель Эргюн Пойраз, который ранее заявил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на самом деле нет высшего образования и пост президента он занимает незаконно, найден мертвым. Об этом накануне, 20 апреля, пишет турецкое издание Nokta.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Издание напоминает, что Пойраз организовал тщательное расследование и доказал, что диплом Эрдогана является фальшивкой и он вовсе не учился в вузе. Пойраз опубликовал оригинальный вариант диплома Эрдогана, который тот якобы написал, учась в университете Мармара. Выяснилось, что диплом датирован тогда, когда университета Мармара не было и в помине.

Стоит отметить, что 4-летнее обучение в вузе является обязательным условием для избрания президентом Турции.

Турецкая партия «Спасение народа» на основании расследования Пойраза обратилась в ЦИК с заявлением, что Эрдоган для участия в выборах представил фальшивый диплом.

Вскоре Пойраз начал сталкиваться с различными трудностями в Турции. Теперь его нашли мертвым.