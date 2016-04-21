Симферополь, 21 апреля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Работа Керченской переправы приостановлена 21 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Причиной стали погодные условия — сильный ветер.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

Спасатели рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок на Керченскую паромную переправу до нормализации погодных условий.

Переправа не работала с вечера 20 апреля, также из-за шторма. С утра работа была восстановлена.

Сильный ветер стал причиной отключения электроэнергии в Сакском районе утром 21 апреля — без света остались жители пяти населенных пунктов. К 16:15 все ремонтные работы завершены, подача электроэнергии восстановлена.