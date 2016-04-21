Тирасполь, 21 апреля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. МИД Приднестровья направило официальное обращение в адрес посла Румынии в Молдавии Мариуса Лазуркэ в связи с подтвержденными фактами нарушения воздушного пространства ПМР румынским летательным аппаратом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, по имеющимся сведениям, 17 апреля. летательный аппарат, вылетевший из города Яссы, 16 раз несанкционированно вторгался в воздушное пространство ПМР, осуществляя при этом аэрофотосъемку территории республики.

Немецкий самолёт-разведчик времён Второй Мировой войны

Во внешнеполитическом ведомстве ПМР обратили внимание представителя Румынии на тот факт, что пролет воздушного судна в Зоне безопасности осуществлялся без согласования с Приднестровьем, а также Объединенной контрольной комиссией и Объединенным военным командованием Совместных миротворческих сил.

В обращении подчеркивается, что «подобные недопустимые и недружественные действия румынской стороны ведут к росту напряженности в двусторонних отношениях Приднестровья и Румынии, а также негативным образом сказываются на международных усилиях по поддержанию стабильности во всем региональном пространстве».

В данном контексте Министерство иностранных дел ПМР призвало румынскую сторону «предпринять все необходимые оперативные действия для недопущения повторения подобного рода инцидентов, связанных с нарушением режимов, действующих в Зоне безопасности, и намеренным вторжением в воздушное пространство Приднестровья».

В письме, направленном в адрес посла Румынии, отмечается, что защита государственной границы ПМР, а также ее воздушного пространства подразумевает в числе прочего «принятие необходимых мер по предупреждению или прекращению незаконного пересечения государственной границы». «Игнорирование представленных фактов и попытка продолжить подобные провокационные полеты может стать деструктивным и безответственным шагом, создающим дополнительную напряженность в перманентно сложных отношениях Приднестровья и Республики Молдова, подрывающим усилия действующего председательства ОБСЕ и всех международных участников формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM) по нормализации диалога сторон», — подчеркивается в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что в 1992 году Румыния фактически принимала участие в агрессии Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики.