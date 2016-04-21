Санкт-Петербург, 21 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня, 21 апреля, признал банкротом общественную организацию «Союз кинематографистов Санкт-Петербурга». Решение принято судом по иску автономной некоммерческойй организации «Институт управленческого консультирования», поданному в 2015 году.

pixabay.com Банкротство

В списке кредиторов Союза кинематографистов Петербурга значится еще несколько коммерческих компаний и государственных структур. Общественная организация задолжала в целом около 20 млн рублей. Долги накапливались в течение нескольких лет.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», назначенный судом конкурсный управляющий должен будет представить отчет о своей деятельности по выводу организации из кризиса в октябре.

«Если под его управлением Союз кинематографистов не найдет средств для погашения кредитов, то с молотка может пойти имущество, например, почти пять гектаров элитной земли в Репино (там находится Дом творчества, — прим. REGNUM) и здание Дома кино», — сообщает источник.

Союз кинематографистов намерен обжаловать решение о банкротстве. Руководство организации винит в случившемся прежних менеджеров Союза.

«Сейчас идут и уголовные дела в отношении прежних руководителей ряда учреждений, мы будем бороться за союз в правовом поле», — сообщил «Интерфаксу» председатель правления Союза кинематографистов Петербурга, режиссер Сергей Снежкин.

Ранее Снежкин утверждал, что на протяжении многих лет предыдущее руководство Союза обманывало его членов. «Случайно мы узнали, что находимся у края пропасти финансовой. За нашими спинами брались какие-то кредиты. В результате сейчас из всех щелей лезут кредиторы. Все идет к тому, что мы потеряем последний актив, последнюю недвижимость», — говорил Снежкин журналистам, имея в виду Дом творчества в Репино под Петербургом.

Глава комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко ранее пояснял «Фонтанке», что власти города не могут по закону материально помочь петербургскому Союзу кинематографистов, поскольку он — часть федеральной структуры.