Ростов-на-Дону, 21 апреля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону рухнуло дерево. На этот раз тополь с окружностью ствола в 1 метр перекрыл движение по улице Левобережной. Как сообщили ИА REGNUM 21 апреля в городской администрации, в результате ЧП никто не пострадал.

rostov-gorod.ru Рухнувшее дерево

Спровоцировали падение, предположительно, сильные порывы ветра. Дерево рухнуло примерно в 6:00 сегодняшнего дня. На место оперативно прибыла аварийная бригада. Тополь решено было распилить и расчистить проезжую часть. К данному часу работы должны быть уже завершены.

Напомним, что это не первый случай падения деревьев в областном центре. Только на этой неделе рухнувшая старая акация не пощадила припаркованный автомобиль и задела провода. Владельцу иномарки ущерб возместят, исходя из результатов экспертизы. Линии электропередач восстановлены.