Дамаск, 21 апреля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста сообщает о том, что он вместе с ООН отправил крупнейший гуманитарный конвой в находящиеся под осадой города Сирии, передает ABC News.

icrc.org Машины гуманитарной помощи «Красного креста»

Пресс-секретарь МККК отметил, что город Растан впервые спустя год получит гуманитарную помощь. По его словам, население Растана, находящегося в провинции Хомс, удвоилось из-за оттока населения из других горячих точек.

Международный конвой состоит из 65 грузовиков, содержащих продукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, электрогенераторы и водоочистительные приборы.

По информации ООН, в марте удалось доставить помощь в 21% из осажденных районов с населением до полмиллиона людей. В феврале эти показатели составляли 25%, что говорит об интенсификации боев в Сирии.