Симферополь, 21 апреля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Необходимо и далее контролировать расходы республиканского и федерального бюджетов, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с председателем Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александром Акшатиным. Поводом для встречи послужило задержание главы администрации Черноморского района Сергея Володько по подозрению в растрате бюджетных денег, сообщил 21 апреля на своей странице в Facebook глава республики.

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«Никому не позволено прикасаться к бюджетным деньгам в корыстных личных целях! Суд должен быть публичный над всеми должностными лицами, которые обвиняются в хищении денежных средств либо во взятках. Работу нужно продолжать и усиливать, однако проверки должны носить законный характер», — написал Аксёнов.

Также он попросил наградить отличившихся в расследовании дела сотрудников правоохранительных органов. «Благодарю Федеральную службу безопасности по Крыму, которая провела эффективную оперативную работу, и Следственный комитет, которые сработали на «пятерку»! Прошу представить к награждению наиболее отличившихся в данном мероприятии сотрудников», — заявил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело против главы администрации Черноморского района Сергея Володько расследуется управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Чиновник подозревается в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК России («Присвоение и растрата денежных средств») — по версии следствия, с января по май 2014 года он присвоил около 300 тыс. рублей, принадлежавшие Межводненскому сельскому совету Черноморского района.

Также в ведомстве сообщили, что подозреваемого задержали «в ходе оперативных мероприятий», которые провели совместно сотрудники ГСУ СК России по Крыму и УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю. В настоящее время следователи изучают обстоятельства преступления.