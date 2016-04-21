Чебоксары, 21 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Кадровый сыр-бор в Чувашии начинает выходить за рамки адекватности. Ситуация с отставкой сити-менеджера в Новочебоксарске, который является вторым значимым городом республики, все больше напоминает цирковое шоу с элементами кадровой трагикомедии. После досрочного сложения полномочий Олега Бирюкова, породившее хаос в горадминистрации и собрании депутатов, сутки спустя местные СМИ сообщили, что бывший сити-менеджер намерен участвовать в новом конкурсе и в мае вернуться на прежнюю должность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru В центре Новочебоксарска

Олег Бирюков, который 1,5 года проработал главой администрации одного из самых протестных муниципалитетов Чувашии, то ли 15 апреля, то ли 18 апреля (разные источники, включая горсобрание депутатов, указывают разные даты) написал заявление о добровольном сложении полномочий. В отставку чиновник попросился за полгода до окончания двухлетнего контракта, срок которого истекает в октябре 2016 года, почти месяц спустя после выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии.

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Ситуация, которая выглядит невразумительной, становится и вовсе неадекватной с учётом последующих публичных заявлений руководства города. Со слов главы Новочебоксарска Олега Матвеева, решение о досрочной отставке Бирюкова — запланированное, так как в октябре стартует отопительный сезон, и решаются бюджетные вопросы. С учётом преждевременной отставки, новый сити-менеджер будет избран в мае, и контракт с новым главой администрации будет действовать до 2020 года. Заявлений самого Олега Бирюкова так и не последовало, комментарии получить не удалось: телефон абонента выключен с понедельника, 18 апреля.

Нынешняя ситуация напоминает 2008 год, когда попытался вернуться в кресло градоначальника и отозвать заявление об увольнении всенародно избранный мэр Новочебоксарска Валерий Андреев. Он подал в отставку после провала референдума об объединении города с Чебоксарами, потом его отозвал и писал снова. Затем появилось уголовное дело на мэра, что свело на нет его чиновничью карьеру.

Отметим, что в этом году Новочебоксарск уже несколько раз фигурировал в крупных скандалах. Ранее руководство города распекали за провал в жилищно-коммунальном хозяйстве, где долги управляющих компаний превысили 330 млн рублей, жители получали двойные квитанции. Звучали предположения о том, что задолженность перед ресурсоснабжающими организациями — это следствие вывода денег. На всю страну город прогремел в связи с закупкой «Коммунальными сетями» яхты за 6 млн рублей. На предприятии заявили, что «плавательное средство» необходимо для осуществления водоподготовки и размещения оборудования с целью отбора проб в Волге. Подобные объяснения оппозиция назвала смехотворными, а желание жить на широкую ногу в условиях кризиса и долгов — циничным и вызывающим. После последовавшего общественного негодования конкурс отменили. Местные СМИ также пишут о балансе стоимости выставленной на продажу имущества — так, остаточная стоимость муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации оценена в 5,8 млн рублей, а двухэтажного здания муниципального предприятия «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве Новочебоксарска» ‑ и вовсе в 41 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние восемь лет в Новочебоксарске сменилось пять руководителей. Отставки регулярно происходят и на других ключевых постах. Последние кадровые решения — увольнение вице-премьер Аллы Салаевой, проработавшей в должности менее полугода и уход с должности руководителя Национальной телерадиокомпании Александра Магарина. Помимо этого, в апреле был взят под домашний арест глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями.

«Клоунада со сменой «коней» на предвыборной переправе» говорит о том, что кадровый «хаос в республике переходит в агонию», считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. По мнению политика, ситуация в Новочебоксарске — очередной кадровый провал республиканской власти в лице управления внутренней политики администрации главы Чувашии и персонально «главного кадрового архитектора».

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«Слухи об отставке Бирюкова, который не смог решить ключевые проблемы города, а даже усугубил — в частности, в сфере ЖКХ, ходили давно. Бирюков не оправдал надежд тех, кто его лоббировал. Его заявление о том, что он хочет участвовать в конкурсе, чтобы вернуться, иначе как клоунадой не назовёшь. Как говорится, уходя — уходи, сохрани лицо. Впрочем, мало ли что он хочет — в конечном счёте решать будут совсем другие люди, но если его переназначат, то это будет не просто смешно — это уже будет кадровый кризис, безысходность и хаос, переходящий в агонию», — говорит Владислав Солдатов.

Политик подчёркивает, что Новочебоксарск — особенный, непростой город. И как показывает практика, назначение «варяга» — пусть даже из соседнего города — приводит к скоропостижным отставкам. «Кардинальным решением может стать возврат всенародных выборов руководителя города. Горожане уже устали от назначенцев-«варягов», когда-нибудь этот нарыв взорвётся. И тогда мало не покажется», — полагает Владислав Солдатов. Кадровую ситуацию он сравнивает с игрой шашки в «чапаевца».

Депутат Госсовета Дмитрий Евсеев считает, что увольнение Бирюкова — «технический момент», напоминая, что в республике ранее такое происходило перед предыдущими выборами в органы местного самоуправления: «Ряд глав администраций писали заявление, чтобы потом участвовать в конкурсе и чтобы сроки совпадали со сроками избрания депутатского корпуса». При этом парламентарий, не так давно скандально покинувший ряды КПРФ, умолчал, что тогда должности сити-менеджеры покидали без истерик в администрации.

Член фракции справороссов в Госсовете Чувашии Олег Николаев называет «комедией» ситуацию с увольнением Олега Бирюкова и его предполагаемом участии в конкурсе. «С другой стороны, с точки зрения государственного менеджмента и кадрового потенциала это — трагедия для власти Чувашии. Не поддаётся логике то, что устроили за пять месяцев до выборов республиканские и муниципальные власти во втором по значимости городе Чувашии. По большому счёту, с учётом специфичности и протестного уровня данной территории, это — провокация бардака. Если данную ситуацию допустил Олег Бирюков, то как он сможет еще раз участвовать в конкурсе? Если спровоцировали в администрации Игнатьева (глава Чувашии Михаил Игнатьев — прим. ИА REGNUM) — то это ещё хуже, чем ошибка. Это преступление», — считает Олег Николаев.

Справоросс предполагает, что место главы администрации освобождалось для вице-премьера Михаила Резникова, «который в последний момент отказался»: «А может, и не знал о своем карьерном рывке с должности вице-премьера до сити-менеджера. Хотя у них всё возможно… Так, например, в Красночетайском районе сити-менеджер Александр Башкиров в нарушение законодательства продолжал выполнять обязанности даже после формирования нового депутатского корпуса. И конкурс был проведён после представления прокурора!».