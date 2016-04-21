Афины , 21 апреля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Олимпии торжественно зажжён огонь летних олимпийских игр 2016 года, сообщается в официальном Twitter мероприятия.

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«Огонь зажжён!» — говорится в сообщении.

Ритуальная церемония прошла на полуострове Пелопоннес в Олимпии — одном из крупнейших святилищ Древней Греции, где зародились Олимпийские игры. Огонь зажгла актриса Катерина Лехоу, исполнившая роль жрицы огня.

Напомним, что XXXI Олимпийские игры (Рио-2016) пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В ряде бразильских городов пройдёт олимпийский футбольный турнир. Олимпийский огонь за 95 дней эстафеты 20 тыс. километров, а также 10 тыс. миль по воздуху.