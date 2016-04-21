Москва, 21 апреля, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект об обязательном общедоступном региональном канале внесли в Госдуму депутаты Леонид Левин («Справедливая Россия») и Ольга Тимофеева («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. В каждом субъекте РФ будет определяться один обязательный общедоступный региональный телеканал — в порядке, определяемом правительством РФ.

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Трансляция таких телеканалов станет обязательной для операторов связи обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, следует из документа.

Обязательный общедоступный региональный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм собственного производства, и трансляция которых осуществляется на территории проживания не менее 50% населения соответствующего субъекта РФ.

Принятие законопроекта создаст условия по обеспечению населения субъектов РФ наиболее полной и актуальной информацией о событиях, происходящих в конкретном регионе, а также по удовлетворению информационных и культурных потребностей аудитории, отмечают авторы.

Предполагается, что значительный объем собственной продукции регионального телеканала позволит осуществлять не только новостное и информационно-аналитическое наполнение эфирного времени, но также создаст возможности для проведения работы по распространению знаний об истории и культуре народов, проживающих в субъектах РФ, их языке и традициях. Присутствие программ, освещающих различные достижения в регионах, науку, фольклор, культурное наследие, песенное и литературное творчество народов Российской Федерации, выполнит консолидирующую роль, уверены парламентарии.

«В итоге данное направление станет одним из важных векторов работы в предупреждении межнациональных и межконфессиональных конфликтов, обеспечении единства сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации и популяризации традиционных и культурных ценностей», — указали депутаты.

Принятие законопроекта будет иметь не только социально значимый эффект, но и послужит заметной экономической поддержкой отечественного производителя массовой информации в субъектах РФ, приводят они еще один аргумент.

«В случае одобрения Государственной думой нашей инициативы жители регионов России получат гарантированное право наряду с содержанием федеральных мультиплексов, получать информацию по актуальным событиям, происходящим непосредственно там, где они живут», — отметил Левин.