Пекин, 21 апреля, 2016, 07:13 — ИА Регнум. 20 апреля в провинции Ганьсу произошло нехарактерное для данного региона природное явление. Примерно в 16:25 по местному времени на стадион одной из школ в округе Гуачжоу обрушился смерч.

ce.cn Смерч в Китае

Редкое для Китая природное явление произошло в момент, когда на стадионе находилось несколько сотен детей. В результате инцидента пострадал один ребенок, сообщает китайский телеканал CCTV.

Смерч подхватил ученика начальной школы, в результате чего ребенок упал с высоты нескольких метров. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у мальчика незначительную травму головы. Остальные дети отделались испугом.

Специалисты Национального метеорологического бюро успокоили граждан, подтвердив «природный» источник смерча. Сразу после происшествия в интернете появились слухи об «человеческом» источнике необычного природного явления.