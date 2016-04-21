Москва, 21 апреля, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Открывая видеоконференцию, президент РФ Владимир Путин призвал партию «Единая Россия» показать пример честной конкурентной борьбы на выборах.

vk.com/er_ru Владимир Путин -президент Российской Федерации и Дмитрий Медведев — председатель Правительства Российской Федерации.

Владимир Путин отметил, что за последнее время «Единая Россия» превратилась в ведущую политическую силу. По его словам, «это очевидно, и не только по количеству депутатов в парламенте страны, но и по характеру проводимой вами политики, потому что это ответственная политика, взвешенная, направленная на благо людей, но лишенная какого бы то ни было излишнего пафоса и ненужной словесной трескотни, за которой подчас ничего не стоит, кроме желания получить голоса избирателей, а дальше — «как Бог на душу положит».

Президент РФ отметил, что «Единая Россия» никогда себе такого не позволяла, и выразил надежду, что этого не произойдет и в дальнейшем. В ходе видеоконференции президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообщались с участниками праймериз «Единой России» из разных регионов.

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, ветеран боевых действий, член Общероссийского народного фронта Юрий Швыткин в своем выступлении на видеоконференции рассказал: «На начальном этапе предварительного голосования я относился к идее праймериз скептически, но, исходя из результатов встреч с жителями края, с избирателями, увидел необходимость и востребованность этой формы. Предварительное голосование, которое предполагает участие не только партийцев, но и всех граждан, безусловно, позволяет выявить новых мыслящих людей, без которых движение вперед невозможно. Партия — живой организм, и в него необходимо вливать новую кровь».

«Если говорить о дебатах, которые происходят здесь, не территории Красноярского края, я должен сказать, что мы здесь не конкуренты, — продолжил Юрий Швыткин. — Здесь идет здоровое соперничество, соперничество идей, с тем, чтобы выработать общие идеи, с которыми потом мы, кому будет оказано доверие, пойдем единым фронтом в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации».

Лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин ответил участнику праймериз из Красноярска: «Трудно с Вами не согласиться. Вы сказали, что нужно вливать новую кровь в политическую систему. Это совершенно точно, правильно. Чтоб страна была единой, и чтобы кровь не проливалась нигде в нашей стране, необходимо вливать новую кровь в политическую систему. Необходимы новые, интересные, перспективные люди, которые понимают, что надо делать, и понимают, как это делается».

Участник праймериз «Единой России» из Пензы Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда помощи материнству и детству «Покров», член регионального штаба Общероссийского народного фронта, мать шестерых детей, в своем выступлении в ходе видеоконференции рассказала: «Я не профессиональный политик, но я имею большой опыт реализации конкретных проектов помощи людям, занимаюсь защитой семьи, отрыла приют для женщин, попавших в трудное жизненное положение. Мы помогаем детям в кризисной ситуации и детям-инвалидам. Эта тема близка мне лично — я мать шестерых детей. И мне хотелось бы решать вопросы семьи, материнства и детства на федеральном уровне».

Отвечая на выступление Анны Кузнецовой, Владимир Путин отметил: «Вы занимаетесь очень важной работой. 19 апреля Дмитрий Анатольевич Медведев объявил об очень важном решении — добавлении 25 тысяч материнского капитала для тех, кто нуждается в этих деньгах в сегодняшней ситуации. Социальное направление, медицина — — чрезвычайно важные вещи для нас, самые важные, ключевые. За последние годы у нас достигнут исторический минимум по материнской, детской и младенческой смертности. И исторический максимум по продолжительности жизни. Это, безусловно, очевидное достижение. Но этого недостаточно. Этого мало. Мы должны двигаться вперед. А для того чтобы делать это, причем делать это без рывков, чтоб не получилось, как классик говорил — шага вперед, два шага назад, надо делать это профессионально, нужны люди, которые вовлечены в этот процесс, и у которых есть свежие идеи, как это делать».

Еще одним участником видеоконференции стал Константин Бахарев, первый вице-спикер Госсовета Республиками Крым. В своем выступлении он отметил: «Это первые выборы федерального уровня после воссоединения Крыма с Россией. Сейчас у нас проходят дебаты, и, судя по своим личным впечатлениям, я могу сказать, что процедура предварительного голосования, которая впервые проходит в Крыму, всколыхнула политическую активность людей. И я абсолютно уверен, что 22 мая у нас в Крыму будет высокая явка, особенно если к этому времени будет настроена четвертая линия энергомоста, на что мы, конечно, очень рассчитываем».

В ответ на выступление Константина Бахарева президент РФ Владимир Путин рассказал: «Что касается четвертой нитки энергомоста, мы вчера эту и другие проблемы Крыма, их очень много, и я не буду сейчас их все перечислять, все, что связано с поэтапным вхождением Крыма в экономические, политические и юридические структуры России, обсуждали с Сергеем Аксеновым и вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком. Понятно, что надо делать, ясно, что проблем много. Но, безусловно, без активной позиции крымских депутатов Госдумы и в вашем парламенте ни одна проблема эффективно решена быть не может».

Напомним, голосование по праймериз «Единой России» пройдет 22 мая 2016 года во всех регионах РФ. Дебаты участников праймериз стартовали 2 апреля. Последний день агитации участников праймериз — 21 мая.