Вашингтон, 21 апреля, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Президенту США Бараку Обаме, прибывшему 20 апреля с визитом Саудовскую Аравию, был оказан нарочито холодный, если не пренебрежительный, приём, передаёт американская телекомпания CNN.

lisimnik.ru Ледяная скульптура

Как отмечает телеканал, в аэропорту американского президента встречал не представитель королевской семьи, а губернатор Эр-Рияда. В ходе встречи Барака Обамы с королём Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом лидеры ограничились рукопожатием вместо объятий, как это было во время визита в страну президента Джорджа Буша-младшего.

Встреча Обамы и короля Саудовской Аравии не транслировалась по местному телевидению, однако был продемонстрирован сюжет о том, как монарх приветствует других прибывших в Эр-Рияд участников саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Во всём этом американская телекомпания видит признаки «продолжения охлаждения отношений» между двумя странами ранее бывшими верными союзниками.

Напомним, на прошлой неделе Эр-Рияд пригрозил Вашингтону распродажей американских активов на сумму 750 млрд долларов. Причиной такого решения может послужить одобрение Конгрессом США законопроекта, позволяющего привлечь власти Саудовской Аравии к ответственности за возможную причастность к терактам в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.